Получатели субсидий могут быстро получить информацию о решении: как это сделать

Пенсионный фонд Украины реализовал возможность просмотра сообщений о результатах принятых решений о назначении / неназначении / отказе в назначении жилищных субсидий. Это можно сделать на сайте ПФУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
По данным пресс-службы, сообщение размещается в личном кабинете заявителя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Чтобы ознакомиться с информацией о назначенной жилищной субсидии, необходимо сделать несколько шагов.
В госбюджете на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году предусмотрено 24,4 млрд грн. Ожидается, что 1,7 миллиона семей получат такую помощь. Средний размер составит 1189,3 гривен.
В июне Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта по упрощению процедуры обращения граждан за жилищной субсидией и ускорению решений о предоставлении.
Постановление освободит граждан от необходимости собирать справки и заполнять декларации для назначения субсидий.
Надо будет только подать упрощенное заявление через сайт ПФУ. Далее органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно проведут сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты.
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