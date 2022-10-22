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Получат полный пакет. Зеленский анонсировал санкции против пропагандистов РФ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Украина работает над введением международных санкций против российских пропагандистов, лидеров мнений и представителей шоу-бизнеса, которые поддерживают террор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Готовим почву, чтобы расширить мировую санкционную политику на всех российских пропагандистов, так называемых лидеров мнений и представителей шоу-бизнеса, которые поддерживают террор. Международная рабочая группа по вопросам санкций против России, которую возглавляют Майкл Макфолл и Андрей Ермак, подготовила дорожную карту индивидуальных санкций", - отметил он.

По его словам, уже есть перечень тех, кто причастен к распространению нарративов, без которых российский террор невозможен. И весь мир должен четко оценивать информационно-эмоциональную составляющую террора.

"Российская армия проигрывает и отступает на поле боя, поэтому результаты террора против нашего гражданского населения и инфраструктуры подаются российской пропагандой как заменитель военных побед. Также разные российские информационщики и звезды, привлеченные к оправдыванию преступные попытки аннексии нашей территории и мобилизации на войну против нас, абсолютно все такие лица должны получить полный пакет санкций индивидуальных санкций. Чтобы вообще ничего не могли сделать в мире", - добавил Зеленский.

Напомним, в сегодняшнем обращении Зеленский также заявил, что российская пропаганда говорит, что террор остановит Вооруженные силы Украины, но они каждый день продвигаются вперед.

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Владимир ЗеленскийРоссийская Федерация