Получила от россиян. Беларусь могла вооружить ракетный полк возле Украины ЗРК С-400

Как пишут наблюдатели, ссылаясь на портал госзакупок Беларуси, полк получил номер 10198, но пока нет информации о его наименовании.

"Не исключено, что на вооружение полка поступил ЗРК С-400. Ранее (в декабре 2022 года) сообщалось, что ВС РБ получили от РФ полковой комплект ЗРК С-400", - говорится в сообщении.

Указано, что о планах развертывания на аэродроме в Лунинце новой воинской части стало известно еще в конце января 2022, во время визита на аэродром белорусского диктатора Александра Лукашенко.

"О начале строительных работ также стало известно в начале 2022 года. Строительство на аэродроме проходило в течение всего 2022 года. Для военнослужащих полка было построено жилое здание на 72 квартиры", - узнали наблюдатели.

По информации мониторинговой группы, к этому времени в Беларуси насчитывалось шесть зенитных ракетных полков, а сформированный в Лунинце полк соответственно стал седьмым в ВС РБ.

Наблюдатели не исключают, что в Лунинце теперь может быть восстановлен 56-й зенитный ракетный полк, ранее дислоцировавшийся в Слуцке (в/ч 01851, на ЗРК "Бук"), но в конце 2014 года бригада была ликвидирована.

Что известно о ЗРК

ЗРК С-400 ("Триумф", первоначально - С-300ПМ3) - это российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нового поколения.

Он создан для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения - самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установителей помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения.

Напомним, сегодня в Министерстве обороны Беларуси заявили, что сформировали новый зенитный ракетный полк, находящийся неподалеку от украинской границы, примерно в 50-60 км от Ровенской области.

Добавим, впоследствии в Беларуси придумали оправдание появлению ракетного полка у Украины. В Минобороны заявляют, что это якобы "реакция" на "растущие угрозы" и "непредсказуемость" со стороны украинских властей.

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