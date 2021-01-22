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Отруєння журавлів в "Асканії-Новій": можуть загинути всі молоді птахи

Херсонська область, П'ятниця 22 січня 2021 16:00
Отруєння журавлів в "Асканії-Новій": можуть загинути всі молоді птахи
Фото: сірий журавель (pixabay.com)
Автор: Андрій Козловський

У заповіднику "Асканія-Нова" (Херсонська область) можуть загинути всі молоді сірі журавлі через випадки масових отруєнь. Причиною тому є порушення правил поводження з хімікатами.

Про це голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, наразі у заповіднику ведеться розслідування і встановлюються усі причетні до злочину.

"Випадків масових отруєнь багато, порушень правил поводження з хімікатами - ще більше. Не всі вони такі гучні, як ситуація в "Асканії-Нова". Можливо саме цей випадок допоможе по-новому поглянути на проблему? Адже такі ситуації недопустимі", - написала Магалецька.

Вона також зазначила, що причиною отруєнь є хімікати від агропідприємств, оскільки фахівці Держпродспоживслужби знайшли у внутрішніх органах та м’язах птахів фосфід цинку, нітратів, нітритів, натрію хлористого, у межах гранично допустимих концентрацій.

"Є дві версії: Перша. Це наслідки боротьби із гризунами на полях. Друга. Це безвідповідальний підхід до утилізації протруєного зерна. Його могли просто викинути на поле", - зазначила Владислава Магалецька.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в "Асканії-Новій" загинули близько 185 сірих журавлів. Тоді поліція порушила за даним фактом кримінальну справу.

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