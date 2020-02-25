Отруєння "Новічком" в Болгарії: підозрюваним виявився член місії Росії у СОТ

Фото: жертва замаху Емилиян Гебрев (dnevnik.bg)

Журналісти розкрили особистість одного з отруйників

Підозрюваний у спробі отруєння болгарського бізнесмена речовиною "Новічок" виявився Єгор Гордієнко - діючий член місії Росії у Світовій торговій організації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування The Insider.

Повідомляється, що Гордієнко був одним з восьми учасників отруєння болгарського підприємця Еміліяна Гебрева у 2015 році. Його називають одним з ключових учасників цієї операції, оскільки його серед трьох осіб Болгарія нещодавно оголосила в розшук.

Також повідомляється, що в цій справі він відомий як ГРУ-шник "Георгій Горшков". Вперше він прилітав до Болгарії 11 лютого 2015 року разом з іншими оголошеними у розшук ГРУ-шниками. Слідство вважає, що це був підготовчий візит.

У квітні "Горшков" знову прилетів до Болгарії, зупинившись в Hill Hotel в Софії. Він попросив номер з видом на в'їзд на підземну парковку, якою користувався Гебрев і співробітники його компанії Emko. Через кілька днів, на думку слідства, інший ГРУ-шник Денис Сергєєв потрапляє на камери на цій парковці. Передбачається, що саме він наніс "Новічок" на ручку двері автомобіля Гебрева. У той же вечір всі троє покинули країну.

Фото: зліва - Георгій Горшков, праворуч - Єгор Гордієнко (theins.ru)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що трьох росіян підозрюють в Болгарії у спробі вбивства "Новічком".

Тоді були отруєні Гебрев, його син і один з топ-менеджерів компанії Emco. Всі троє вижили. Однак у травні агенти ГРУ зробили повторну спробу отруєння. В день чергового прильоту Гордієнка до Болгарії Гебреву знову стало погано, і росіяни покинули країну на автомобілі. З того часу Гордієнко відвідував Болгарію під своїм справжнім прізвищем.