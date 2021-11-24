ru ua
Ср, 24 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Отруєння дітей у Житомирській області: прокуратура відкрила справу

Новость на русском →
Середа 24 листопада 2021 22:01
Отруєння дітей у Житомирській області: прокуратура відкрила справу Фото: прокуратура відкрила справу щодо отруєння школярів побутовою хімією (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Прокуратура Житомирської області відкрила кримінальну справу з приводу отруєння 11 школярів побутовою хімією в селі Дівички. Виробництво кваліфіковано як неналежне виконання обов'язків з охорони життя і здоров'я дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу генпрокурора.

За даними слідства, один з учнів загальноосвітньої школи приніс до школи хімічну речовину, яку використовують для чищення каналізаційних труб і дав її спробувати іншим школярам.

В результаті 11 дітей з отруєнням і опіками слизової були госпіталізовані в медустанову, де їм надана невідкладна допомога. Наразі самопочуття постраждалих задовільне, двоє з них виписані додому.

За попередньою інформацією, сім'я школяра, який приніс побутову хімію в школу, виховує ще двох неповнолітніх дітей і перебуває на обліку в соціальній службі місцевої громади у зв'язку з неналежним виконанням батьківських обов'язків.

Нагадавши, у Житомирській області 11 школярів отруїлися побутовою хімією, вважаючи, що це солодощі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомир
NEWS
Кабмін затвердив план боротьби з олігархами
Кабмін затвердив план боротьби з олігархами
DAILY
Французький Трамп. Чи зможе фанат Путіна перемогти Макрона на виборах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Французький Трамп. Чи зможе фанат Путіна перемогти Макрона на виборах