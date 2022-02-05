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Відправляли людей в ЄС за липовими візами. У Київській області викрили банду

Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці викрили у Київській області банду, яка підробляла візи країн Євросоюзу, для подальшого нелегального переправлення людей через кордон. Ватажком банди виявився 34-річний нелегал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Підробні візи виготовлялися на території Росії. "Клієнти" особисто зустрічалися з учасниками банди та сплачували завдаток у сумі 300 євро. "Документи" вони отримували через 2 тижні, після чого віддавали решту суми.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання 34-річного іноземця та вилучили гроші, підроблені документи та інші речові докази. Фігуранта затримали та повідомили йому про підозру в незаконному переправленні людей через кордон.

"Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна", - розповіли в поліції.

Фото: поліція затримала ватажка банди (npu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно на Донбасі військовослужбовці Нацгвардії затримали двох іноземців-нелегалів.

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Київська область