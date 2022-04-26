RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відпала голова. В центрі Києва прибирають скульптуру робітників, що символізує дружбу України і РФ

Фото: в Києві демонтують скульптуру робітників (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 26 квітня, в Києві проводять демонтаж скульптури робітників, що символізують дружбу України і РФ. Роботи планують завершити до вечора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.

"8 метрів металу так званої "дружби двох народів" демонтуємо. І що символічно - коли скульптуру намагалися підійняти краном, відпала голова у російського робітника… - розповів очільник міста.

За словами Кличка, другу скульптурну композицію, встановлену поруч, спочатку закриють опоряджувальними матеріалами і згодом теж розберуть.

"Там складніша процедура і це займе більше часу. А до того її можна буде використовувати як простір для експозицій",- додає він.

Раніше повідомлялось, що Арку Дружби народів планують перейменувати.

Нагадаємо, що ініціатива демонтажу виникла після нападу Росії на Україну 24 лютого. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївАрка Дружби народів