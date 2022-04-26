Відпала голова. В центрі Києва прибирають скульптуру робітників, що символізує дружбу України і РФ

У вівторок, 26 квітня, в Києві проводять демонтаж скульптури робітників, що символізують дружбу України і РФ. Роботи планують завершити до вечора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.

"8 метрів металу так званої "дружби двох народів" демонтуємо. І що символічно - коли скульптуру намагалися підійняти краном, відпала голова у російського робітника… - розповів очільник міста.

За словами Кличка, другу скульптурну композицію, встановлену поруч, спочатку закриють опоряджувальними матеріалами і згодом теж розберуть.

"Там складніша процедура і це займе більше часу. А до того її можна буде використовувати як простір для експозицій",- додає він.