У відкликаних чиновників МЗС України знайшли золото, цигарки та 140 тисяч доларів

У співробітників посольства України в Польщі виявили тисячі блоків цигарок, гроші і золото. Їх раніше відкликало Міністерство закордонних справ України.

За даними слідства, водій посольства і один з секретарів представників МЗС України перевозили товари підакцизної групи на службовому вантажно-пасажирському мікроавтобусі. До діяльності було залучено працівник Держслужби спецзв'язку і захисту інформації України в Закарпатській черзі, екс-співробітник посольства і його син, який досі працював в статусі аташе з консульських питань.

28 лютого мікроавтобус зупинили при виїзді з пункту пропуску. За кермом був водій посольства і аташе.

В ході обшуків вилучили 140 тисяч доларів, 67,2 тисячі євро, 11,6 тисяч злотих, 16 кілограм золота, 8826 блоків цигарок. Орієнтовна собівартість вилучених цигарок - 1,5 мільйона гривень.