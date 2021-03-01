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У відкликаних чиновників МЗС України знайшли золото, цигарки та 140 тисяч доларів

Новость на русском → Львівська область, Понеділок 01 березня 2021 15:07
У відкликаних чиновників МЗС України знайшли золото, цигарки та 140 тисяч доларів Фото: вилучені сигарети під час обшуку (dbr.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

У співробітників посольства України в Польщі виявили тисячі блоків цигарок, гроші і золото. Їх раніше відкликало Міністерство закордонних справ України.

Про це повідомляє Держбюро розслідувань (ДБР).

За даними слідства, водій посольства і один з секретарів представників МЗС України перевозили товари підакцизної групи на службовому вантажно-пасажирському мікроавтобусі. До діяльності було залучено працівник Держслужби спецзв'язку і захисту інформації України в Закарпатській черзі, екс-співробітник посольства і його син, який досі працював в статусі аташе з консульських питань.

28 лютого мікроавтобус зупинили при виїзді з пункту пропуску. За кермом був водій посольства і аташе.

В ході обшуків вилучили 140 тисяч доларів, 67,2 тисячі євро, 11,6 тисяч злотих, 16 кілограм золота, 8826 блоків цигарок. Орієнтовна собівартість вилучених цигарок - 1,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, у неділю закордонних справ Дмитро Кулеба відкликав двох співробітників українського посольства у Польщі, яких підозрюють у корупції. Вони намагалися вивезти з України до Польщі велику кількість валюти, золота і контрабандних сигарет.

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