Опалювальний сезон: Україна накопичила рекордні запаси палива

Україна перед початком опалювального сезону накопичила 3 млн тонн вугілля та 26 млрд кубічних метрів природного газу. Це значно більше, ніж у попередні роки.

Про це на брифінгу сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

"Україна входить в опалювальний сезон, ми готуємося зараз до нього дуже активно, з рекордними запасами палива. У нас на сьогодні 3 млн тонн вугілля на складах, і це майже в три рази більше, ніж було у минулому та позаминулому році. У нас 26 млрд кубометрів газу газосховищах", - сказала вона.

Буславець зазначила, що такі великі запаси надають впевненості в безпеці постачання енергоресурсів в період опалювального сезону.

"Також готується електротехнічне обладнання до опалювального сезону, і впевнена, що ми пройдемо його стало і без всяких негараздів", - заявила чиновниця.

Відзначимо, Україна закінчила минулорічний опалювальний сезон із запасами газу які на 4 млрд кубометрів більші, ніж у 2019 році. НАК "Нафтогаз України" планує використати запаси газу, які залишилися після опалювального сезону у підземних газових сховищах, у наступному сезоні.

Нагадаємо, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що обсяг газу у підземних сховищах у поточному році може збільшитися до 28 млрд кубометрів.