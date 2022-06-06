Помстилися за зрив трансляції матчу Уельс - Україна: хакери зламали сайт Мінбуду РФ

На головній сторінці ресурсу з'явилося повідомлення про те, що сайт зламала команда DumpForums.com. Хакери вимагають виплатити 0.5 біткоіни до 7 червня, в іншому випадку дані співробітників міністерства можуть викласти в загальний доступ.

Вони також опублікували номер електронного гаманця, на який слід перерахувати гроші. Крім того, хакери поміняли заголовок сайту на гасло з українським привітанням.

Скріншот

Таким чином українські хакери помстилися росіянам за те, що сьогодні вони зламали український сервіс інтернет-телебачення OLL.TV і замість футбольного матчу Уельс - Україна транслювали російську пропаганду і "новини" бойовиків "ДНР".