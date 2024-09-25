Окружения никто не допустит. В чем важность Угледара и почему РФ стремится захватить город

Что происходит вокруг Угледара, угроза окружения

В настоящее время россиянам фактически удалось разрушить город. Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко объяснил в своем Telegram-канале, что раньше Угледар было удобно оборонять, потому что он находится на высоте.

"Но с активным приходом на фронт КАБов, врагу удалось его разрушить, и двигаться во фланг. К сожалению, КАБ и авиация - это единственное, что позволяет вражеской пехоте двигаться", - написал Коваленко.

По данным аналитического проекта DeepState, российская армия пытается окружить город, а параллельно с этим "равняет его с землей". Такую оценку также приводит Forbes.

Издание напоминает, что еще в январе и феврале 2023 года 72-я механизированная бригада ВСУ под Угледаром разгромила превосходивших ее по численности оккупантов. И уже два года бригада обороняет этот участок фронта.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина отметил, что сейчас враг наступает по трем направлениям. Также он акцентировал, что украинское командование окружения сил ВСУ в Угледаре не допустит.

"Как только и если станет понятно, что из-за превосходящих сил врага и из-за того, что он задействовал дополнительные резервы, и что удержание Угледара станет сложнее, то я думаю, что украинские войска будут отходить. Украинское командование даст соответствующий приказ. Постепенно, с боем, не давая прорвать оборонительные порядки отойти. То есть окружения никто не допустит", - объясняет Мусиенко.

Эксперт подчеркнул, что сам опыт войны показывает, что если и возникали подобные ситуации, то украинские войска держались до тех пор, пока это было возможно, а затем осуществляли отход.

Сами же бойцы 72 бригады в сети публикуют видео вражеского уничтожения Угледара. "Несмотря на все - мы свое дело знаем и делаем", - коротко подписали украинские защитники ролик.

Учитывая карты DeepState, враг пытается обойти Угледар с флангов. Мониторинговый проект ранее сообщал, что российским захватчикам удалось оккупировать село Пречистовка и Водяное, расположенные недалеко от Угледара на западном и восточном фланге соответственно.

По словам Мусиенко, во-первых, Угледар выполняет колоссальную задачу в оборонной операции на востоке. Потому что украинские подразделения в районе города сейчас сковывают на себе огромную группировку врага, нанося ему максимальные потери.

Кроме того, ВСУ очень удачно используют особенности ландшафта: шахты, реки. Это делается для того, чтобы защищаться и не допускать перемещения подразделений РФ на Кураховское или Покровское направления сейчас.

"Именно благодаря этому украинские силы смогли перегруппироваться и несколько, скажем, усилить оборону на Покровском направлении и остановить врага непосредственно под Новогродовкой во время лобовых атак. Поэтому группировка выполняет очень большую миссию для обороны всего фронта Кураховского и Покровского направлений", - говорит Мусиенко.

Почему РФ стремится оккупировать город

В свою очередь, аналитики Института изучения войны и британская разведка также обратили внимание на то, что войска РФ значительно активизировали свои наступления в районе Угледара.

По их словам, россияне уже якобы добились тактических успехов в этом районе. Как считают ISW, агрессор планирует захватить город, чтобы растянуть ВСУ и не допустить передислокации украинских войск для усиления Покровской обороны.

В то же время эксперт Мусиенко объясняет, со стратегической точки понятно, что для РФ реализовать задачи по захвату Донецкой области невозможно, если не захватить Угледар.

"Во-вторых, надо сказать, что они хотят использовать эти высоты для дальнейшего своего продвижения и наступления. В-третьих, они хотят отомстить украинским защитникам, потому что они понесли колоссальные потери за время присутствия наших сил в Угледаре. Речь идет об очень больших потерях в живой силе и технике", - отметил Мусиенко.

По его словам, целью россиян для продолжения их наступательной кампании также является выравнивание линии фронта.

"Следующий момент это то, что враг боялся, что Украина может перемещать дальнобойную артиллерию на высоты в районе Угледара и оттуда доставать до Волновахи, а там важная железнодорожная магистраль и узел для врага. Вот это те причины, почему они так долго бились", - добавляет Мусиенко.

Он подчеркивает, в общем-то из-за того, что Угледар держится уже во многом сорвало планы врага. Потому что, когда агрессор начал наступательные действия в мае в Харьковской области, (это северная точка фланговая на востоке) в его планы могло входить и наступление на юге.

"Они расценивали именно с Угледара начинать и таким образом сжимать этими фланговыми атаками. То, что украинские войска этого не допустили - это дало многое для того, чтобы сорвать вот такие планы врага", - подытожил Мусиенко.