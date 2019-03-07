Через скасування мита на вивіз металобрухту українці можуть втратити роботу, - експерт

Країні загрожує втрата 30 тисяч робочих місць, вважає Каленков

Отмена пошлины на вывоз металлолома из Украины будет иметь ряд негативных последствий для экономики Украины. Об этом заявил глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков в прямом эфире телеканала "112 Украина", сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что одно из последствий – потеря 30 тысяч рабочих мест, в основном, в металлургии.

По данным Каленкова, действие пошлины, которое продолжается уже два года сыграло крайне полезную роль для экономики Украины, и в частности, сумело возобновить работу металлургических предприятий.

"Мы можем вспомнить, что было до того, как начала действовать повышенная пошлина. Она действует уже на протяжении двух лет, а за год до ее повышения некоторые электрометаллургические предприятия стояли по 2-2,5 месяца", - заявил Каленков.

Кроме того, по словам Каленкова, в результате отмены пошлины удар будет нанесен и по смежным отраслям, таким образом количество потерянных рабочих мест можно умножить на два.

По информации Каленкова, сегодня в мире все страны пытаются сохранить стратегическое сырье – металлолом внутри страны.

"Всеми правдами и неправдами страны, в которых есть металлургическая продукция, стараются сохранить это сырье", - заявил глава объединения.

Ранее Верховная рада проголосовала за продление действия пошлины на экспорт металлолома. Однако в парламенте было зарегистрировано решение об отмене этого решения.

По словам Каленкова, беспошлинный вывоз металлолома выгоден людям, занимающимся вывозом этого вида сырья за рубеж.

"Это недобросовестные ломозаготовители, которым просто все равно на чем зарабатывать. Получит от этого выгоду бюджет или не получит - им главное дороже продать", заявил Каленков.