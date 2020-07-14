Якщо не скасувати квоти на імпорт сірчаної кислоти, металургія зупиниться, - Старовойт

Продовження дії квот на імпорт сірчаної кислоти і дефіцит ресурсу на ринку загрожує зупинкою металургійної галузі.

Про це заявив генеральний директор УНПА "Укркокс" Анатолій Старовойт.

"Нам сірчана кислота потрібна для очищення коксу від аміаку. І в результаті, якщо я не очищаю від аміаку, я можу зупинити просто коксове виробництво. Зупинимо коксове виробництво - зупинимо доменне", - сказав Старовойт.

За його словами, квотування на імпорт сірчаної кислоти призвело до монополізації ринку, виробники стали продавати її через посередників, в результаті ціни на ресурс значно зросли, а недавня аварія на підприємстві "Сумихімпром" призвела до гострого дефіциту сірчаної кислоти в Україні.

На його думку, необхідно скасувати квотування на імпорт сірчаної кислоти, в іншому разі можлива зупинка металургійних підприємств.

"Проблема стосується всього металургійного комплексу. Тому що якщо ми зупинимо коксове виробництво, значить, зупинимо і доменне", - наголосив Старовойт.

Нагадаємо, з 1 вересня 2018 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі Мінекономрозвитку ввела квоти на поставки сірчаної кислоти. Офіційною причиною стала нібито захист вітчизняного виробника.

В результаті введення обмежень ціни на сірчану кислоту зросли майже у два рази, відбулася монополізація ринку.

Експерти та представники профільних асоціацій наполягають на необхідності негайного скасування обмежень на імпорт сірчаної кислоти та олеуму для нівелювання ризиків недозабезпечення підприємств-споживачів важливою для них сировиною.