Скасування "зеленого" тарифу поставить під загрозу післявоєнну відбудову України, - інвестори

"Якщо буде ухвалено рішення про скасування умов договорів щодо "зеленого" тарифу для виробників ВДЕ та припинення виплат, навіть тимчасово, Україна може втратити близько 8 ГВт потужностей електростанцій з ВДЕ через банкрутство галузі, що однозначно призведе до погіршення енергетичної безпеки України та втрати власної енергонезалежності", - йдеться в ньому.

Асоціації додали, що скасування "зеленого" тарифу поставить під загрозу післявоєнне відновлення України, оскільки такі рішення підривають довіру інвесторів та погіршують інвестиційний клімат країни.

Зазначається, що окрім скасування "зеленого" тарифу органи державної влади створили багато штучних перепон для стабільної роботи галузі ВДЕ, що може привести до її банкрутства.

Зокрема, було зменшено рівень розрахунків з виробниками чистої енергії до критично низького, та припинено щоквартальне коригування "зеленого" тарифу відповідно до змін курсу євро, через що галузь недоотримує 21% коштів.

Також асоціації підкреслюють, що сектор ВДЕ не потребує додаткової фінансової допомоги від держави, а прагне отримати кошти за вже поставлену електроенергію, як це передбачено чинними договорами та законодавством України.

"Від імені всього сектору ВДЕ, з метою недопущення банкрутства підприємств, закликаємо Вас забезпечити незмінність законодавчо наданих гарантій для інвесторів в ВДЕ, рекомендувати державним органам утриматись від будь-яких ретроспективних змін діючого законодавства, а також сприяти усуненню наведених вище штучних перепон для діяльності та розрахунків із виробниками ВДЕ", - підсумували у листі.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг консультується з Секретаріатом Енергетичного співтовариства ЄС щодо скасування зеленого тарифу для підприємств зеленої енергетики України.