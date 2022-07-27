Скасування відшкодування ПДВ для експортерів сировини погіршить стан економіки, - експерт

"Ця ідея не нова, вона переслідує ціль дестимулювати експорт сировини, і нарешті зайнятися переробкою. Але таке рішення не можна ухвалити просто помахом руки - адже в результаті експортери будуть змушені продавати свою продукцію дешевше, що призведе до збитків, а переробна галузь так і не запрацює", - пояснив він.

Він нагадав: Україна є світовим гравцем, і продукція нашого експорту затребувана за кордоном - шанс для країни отримати більше валютних надходжень та посилити свою роль. Тому ухвалення такого рішення призведе тільки до росту проблем в економіці, але не вирішить жодних завдань, які начебто ставить перед собою влада.

"Безперечно, ми маємо розвивати переробну галузь. Тож давайте стимулювати її розвиток! У нинішніх умовах скасування відшкодування ПДВ для експортерів сировини стане дуже болючим ударом для українського бізнесу, який вже й так не знає, працювати йому чи ні. А відповідно - і ударом для економіки", - резюмував Кушнірук.

Як відомо, проект "Плану відновлення України", підготовлений Національною радою з відновлення України від наслідків війни, передбачає скасування відшкодування ПДВ експортерам сировини.

Проти цього рішення виступили українські бізнес-асоціації: на їхнє переконання, це дуже негативний сигнал для інвесторів, а в України наразі і без цієї ініціативи багато високих ризиків, які перешкоджатимуть відновленню економіки після перемоги.