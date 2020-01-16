Відміна «соєвих правок» негативно позначиться на подальших спробах держави відійти від сировинної моделі розвитку аграрної економіки - Інститут аграрної економіки

ННЦ «Інститут аграрної економіки» опублікував результати дослідження, присвяченого вивченню можливих наслідків відміни “соєвих правок” - особливого порядку оподаткування ПДВ операцій із експорту соєвих бобів з України, що запроваджувався з метою стимулювання розвитку переробки сої - на економіку України.

Проаналізувавши динаміку зростання виробництва та переробки сої ріпаку в Україні після введення “соєвих правок” у 2018 році, автори дослідження дійшли висновку, що відміна даної норми негативно позначиться на розвитку агропромислового сектора економіки та може підірвати довіру інвесторів до держави. Про це зазначив завідувач відділу фінансово-кредитної та податкової політики ННЦ «Інститут аграрної економіки», кандидат економічних наук, Леонід Тулуш, коментуючи ініціативи щодо ухвалення Верховною Радою відповідного рішення вже поточного пленарного тижня.

“Соєві правки приймались наприкінці 2017 року в умовах, коли рівень переробки сої в Україні знизився до критично низьких 18,7 %. Вже через рік після їх запровадження він сягнув 33,4 %, – найвищого значення за останні десять років”, - зазначив завідувач відділу фінансово-кредитної та податкової політики ННЦ «Інститут аграрної економіки», кандидат економічних наук, Леонід Тулуш.

Як зазначають автори дослідження, шляхом запровадження «соєвих правок» депутати минулого скликання намагались збільшити створювану додану вартість від вирощування сої за рахунок забезпечення її переробки в Україні. Проте, в разі відміни «соєвих правок» відповідні зусилля зведуться нанівець і знову понад 80 % обсягів вирощеної сої «попрямує» за кордон у не переробленому вигляді, заповнюючи виробничі потужності Білорусії, Туреччини, Єгипту, країн ЄС. Іншими словами, Україна продовжить “розвиватися” як сировинна економіка, сировинний додаток розвинених країн.

“Складається враження, що держава використовує відміну «соєвих правок» як спосіб «задобрювання» дрібних сільгосптоваровиробників перед відкриттям земельного ринку на достатньо ліберальних умовах, не маючи можливості використати інші інструменти їх державної фінансової підтримки. Адже, згідно попередніх заяв уряду, державна фінансова підтримка розвитку сільського господарства у формі бюджетних програм, крім програми здешевлення вартості кредитів на придбання землі, у 2020 році не надаватиметься”, - додав Леонід Тулуш

Рішення щодо відміни соєвих правок позиціонується як підтримка дрібних сільгосптоваровиробників, які, на думку експертів, особливо постраждали від дії «соєвих правок». Проте, згідно з результатами дослідження, більш ефективною підтримкою у даному відношенні було б посилення експортних можливостей малих товаровиробників за рахунок стимулювання розвитку кооперації з метою формування необхідних товарних партій для експорту, також реалізації заходів фінансового стимулювання поставок сої на промислову переробку, в тому числі й за рахунок механізму справляння ПДВ.

Внаслідок відміни «соєвих правок» та дочасного скасування відповідного експерименту Україна втратить унікальний шанс на прикладі окремо взятої культури апробувати механізм трансформації сировинної моделі функціонування аграрної економіки в більш прогресивну – яка б передбачала формування більшого обсягу доданої вартості всередині країни та створення умов для зменшення безробіття в регіонах.

Після дочасного скасування експерименту із «соєвими правками» потенційні інвестори у аграрну переробку вже не будуть сприйняти всерйоз заклики держави інвестувати кошти в Україні.

Детальніше з результатами дослідження можна ознайомитися за посиланням.