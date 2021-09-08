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Відміна мінімального price cap на ВДР підриває стабільність на енергоринку, - Центр Разумкова

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Київ, Середа 08 вересня 2021 14:24
Відміна мінімального price cap на ВДР підриває стабільність на енергоринку, - Центр Разумкова Фото: скасування мінімального price cap на ВГС підриває тендітну стабільність на енергоринку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Скасування нижнього price cap на внутрішньодобовому ринку електроенергії (ВДР) спровокує падіння цін виробників і позначиться на можливості закуповувати вугілля при підготовці і проходженні опалювального сезону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

"Регулятор не полишає планів скасувати вимогу учасникам ринку у своїх заявках на торги на ВДР зазначати ціну на е/е не менше від значення 100,5% від ціни РДН. І це в умовах, коли рішення доводить свою результативність на практиці - запаси вугілля повільно, але зростають, дякуючи стабільним цінам. Що це означає на практиці? Падіння ціни на РДН і повернення маніпуляцій і схем з торгівлі повітрям", - зазначив експерт.

Він наголосив, що таке рішення НКРЕКП призведе до зниження купівельної спроможності генеруючих компанії, дестабілізує ситуацію на енергоринку і сприятиме імпорту електроенергії з Росії і Білорусі.

"Це рішення запускає на ринку ефект доміно. Воно руйнує економіку тільки-но встановленої ціни на українському ринку: все ще занизької, але ринкової. Ціни, яка дозволила запустити імпорт вугілля в Україну з Польщі, США, Казахстану і покращити динаміку по наповненню складів паливом. Відміна price cap на внутрішньодобовому ринку фактично підриває крихку конструкцію, яка сьогодні забезпечує генеруючі компанії практично безцінним ресурсом до зими. Це крок назад і відмова від ліберального ринку", - наголосив експерт.

Нагадаємо, у травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі по імпорту.

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