Відміна мінімального price cap на ВДР підриває стабільність на енергоринку, - Центр Разумкова

"Регулятор не полишає планів скасувати вимогу учасникам ринку у своїх заявках на торги на ВДР зазначати ціну на е/е не менше від значення 100,5% від ціни РДН. І це в умовах, коли рішення доводить свою результативність на практиці - запаси вугілля повільно, але зростають, дякуючи стабільним цінам. Що це означає на практиці? Падіння ціни на РДН і повернення маніпуляцій і схем з торгівлі повітрям", - зазначив експерт.

Він наголосив, що таке рішення НКРЕКП призведе до зниження купівельної спроможності генеруючих компанії, дестабілізує ситуацію на енергоринку і сприятиме імпорту електроенергії з Росії і Білорусі.

"Це рішення запускає на ринку ефект доміно. Воно руйнує економіку тільки-но встановленої ціни на українському ринку: все ще занизької, але ринкової. Ціни, яка дозволила запустити імпорт вугілля в Україну з Польщі, США, Казахстану і покращити динаміку по наповненню складів паливом. Відміна price cap на внутрішньодобовому ринку фактично підриває крихку конструкцію, яка сьогодні забезпечує генеруючі компанії практично безцінним ресурсом до зими. Це крок назад і відмова від ліберального ринку", - наголосив експерт.