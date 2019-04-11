Відкрито голосування журі премії Presszvanie

11 квітня почалося голосування журі
11 квітня почалося голосування журі за кращі тексти журналістів премії PRESSZVANIE. Оцінювати роботи учасників премії будуть медіа-експерти, журналісти та редактори українських ЗМІ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу премії.
Голосування триватиме до 20 травня 2019 року. Мета журі – оцінити всі тексти учасників та виявити кращі в кожній номінації з категорій "Бізнес", "Культура", "Соціум", а також в іміджевих номінаціях.
Тексти оцінюються за такими критеріями:
• актуальність обраної теми;
• глибина розкриття теми;
• унікальність підібраних фактів;
• стиль публікації – легкість викладу;
• результат публікації – наскільки впливовим і резонансним вийшов матеріал, до яких змін у суспільстві він призвів.
Щоб оцінки були враховані, кожному представнику журі необхідно проголосувати за 10-ти бальною шкалою за всі тексти в обраній категорії номінацій. Журі забороняється голосувати за "своїх" у межах одного видання.
Переможцями становляться журналісти, чиї тексти отримали найбільшу кількість балів. Результати оцінювання будуть оголошені на церемонії нагородження.
PRESSZVANIE – щорічна премія для журналістів і редакторів, яка вручається з 2005 року за лідерство і професіоналізм. До складу журі премії входять медіаменеджери, редактори, продюсери та журналісти, які представляють десятки українських ЗМІ. Премія проходить під егідою громадської організації "Прессзваніє Україна", місія якої – розвивати українську журналістику.
Медіа партнери: РБК-Україна, Фокус, Перша Шпальта, Українські новини, "В сухом остатке".
Партнери освітнього напрямку: Смарт-Холдинг, Метінвест, Academy DTEK, EPAM.