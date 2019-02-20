Відкрито справу за фактом невиконання рішення суду про підвищення тарифів на проїзд у Харкові

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Прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом невиконання рішення суду Харківською міськрадою

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом невиконання рішення суду Харківською міськрадою про підвищення тарифів на проїзд у метрополітені та міському наземному електротранспорті. Про це повідомляє прес-служба місцевої прокуратури.

Повідомляється, що прокуратура області внесла відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 382 Кримінального кодексу України (умисне невиконання судового рішення посадовими особами).

Мова йде про рішення Харківського окружного адміністративного суду від 19 лютого 2019 року за позовом про зупинення рішення виконкому міської ради про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті.

Згідно з ним, на час розгляду скарги по суті, дію нових тарифів, введених з 7 лютого 2019 року, призупинено. Тобто вартість проїзду повинна бути такою, яка була до введення нових тарифів. Однак посадові особи Харківської міської ради не виконали рішення суду. Станом на ранок 20 лютого тарифи в громадському транспорті не були приведені у відповідність.

Нагадаємо, з 7 лютого проїзд у харківському метрополітені подорожчав до 8 гривень, у міському електротранспорті - до 6 гривень.

Харківський окружний адміністративний суд у вівторок, 19 лютого, ухвалив рішення про призупинення рішення виконкому міськради Харкова про підвищення тарифів на проїзд у громадському