RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Відкриття ялинки в аутлет-містечку «Мануфактура»

 

18 декабря приглашаем всех, кто нетерпеливо ждет праздника, на феерическое открытие ёлки в аутлет-городке «Мануфактура» https://manufactura.ua/news/otkrytie_novogodney_elki/ .

Зажигаем елочные огни и наслаждаемся пиротехническим шоу в 18:00!

Ежегодные праздничные традиции возвращают взрослых в детство, а детям дарит веру в чудеса.

С 16:00 до 18:00 – мастер-классы от Творчої Майстерні «Світлиця»: роспись пряника, елочная игрушка, поздравительная новогодняя открытка и праздничная шоу-программа:

  • Интерактивные игры;
  • Акробатические номера;
  • Шоу мыльных пузырей.

Ярмарка новогоднего декора, украшений, сладостей и других полезных вещей ждет вас 18 и 19 декабря.

Загадывайте желания, ощутите приближение праздника и насладитесь сказочной атмосферой в аутлет-городке «Мануфактура»!

Вход свободный!

Обуховское шоссе-2, д. 2, Киевская область, с. Ходосовка

Читайте РБК-Україна в Google News