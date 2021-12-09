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Відкриття ялинки в аутлет-містечку «Мануфактура»

Новость на русском →
Четвер 09 грудня 2021 09:00
Відкриття ялинки в аутлет-містечку «Мануфактура»

18 декабря приглашаем всех, кто нетерпеливо ждет праздника, на феерическое открытие ёлки в аутлет-городке «Мануфактура» https://manufactura.ua/news/otkrytie_novogodney_elki/ .

Зажигаем елочные огни и наслаждаемся пиротехническим шоу в 18:00!

Ежегодные праздничные традиции возвращают взрослых в детство, а детям дарит веру в чудеса.

С 16:00 до 18:00 – мастер-классы от Творчої Майстерні «Світлиця»: роспись пряника, елочная игрушка, поздравительная новогодняя открытка и праздничная шоу-программа:

  • Интерактивные игры;
  • Акробатические номера;
  • Шоу мыльных пузырей.

Ярмарка новогоднего декора, украшений, сладостей и других полезных вещей ждет вас 18 и 19 декабря.

Загадывайте желания, ощутите приближение праздника и насладитесь сказочной атмосферой в аутлет-городке «Мануфактура»!

Вход свободный!

Обуховское шоссе-2, д. 2, Киевская область, с. Ходосовка

Відкриття ялинки в аутлет-містечку «Мануфактура»

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