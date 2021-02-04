Відкрито універсальну сенсорну кімнату в Національному інституті раку

Кошти для її облаштування було зібрано завдяки пожертвам абонентів Київстар у рамках ініціативи "Дитяча надія"

У Відділенні психологічної допомоги Національного інституту раку було облаштовано кімнату психологічного розвантаження для онкохворихмалюків та їхніх родин, яка стане місцем відпочинку та реабілітації. У такому інтерактивному приміщенніспеціалісти зможуть впроваджувати новітні методики лікування та психологічного супроводу маленьких пацієнтів.

Проект відкриття сенсорної кімнати реалізовано завдяки благодійним ініціативам. Кошти для обладнання кімнати зібрано в рамках спільного проєкту Київстар та платформи dobro.ua від Міжнародного Благодійного Фонду "Українська Біржа Благодійності" "Дитяча надія". Ремонтні роботи поверху Відділення здійснюються за допомогою БФ "Краб".

Детально ознайомитись із проєктом можна на платформі dobro.ua за цим посиланням.

"За два роки існування "Дитячої надії" наші абоненти подарували шанс на життя тисячам хворих малюків. Завдяки невеликим SMS-пожертвам вдалося зібрати понад 6 мільйонів гривень, а допомогу вже отримали 29відділень українських лікарень. Від імені Київстар я хочу подякувати усім небайдужим абонентам, що стають справжньою дитячою надією!" – зазначає Ганна Захараш, директор із корпоративних комунікацій Київстар.

Цього року на базі Інституту вперше створено психологічну службу для підтримки та супроводу онкопацієнтів на всіх етапах лікування. Більшість дітей із вперше виявленими злоякісними солідними новоутвореннями проходить лікування саме вНаціональному інституті раку, зокрема у відділенні дитячої онкології. А це від 250 до 300 дітей з усіх регіонів України щорічно.

"Разом з абонентами Київстар ми придбали десятки одиниць обладнання й витратних матеріалів для онковідділень, тому логічним є наступний крок —відкриття унікальної кімнати, де маленькі пацієнти можуть отримати психологічну допомогу й підтримку, а вона під час лікування є не менш важливою. Для багатьох українців діагноз "онкологія" звучить як справжній вирок, але це не так! Рак можна подолати та життя після нього є. Ми з командою віримо, що тепер пацієнти не матимуть жодних сумнівів, що хвороба відступить", - говорить Ірина Гуцал, директорка платформи dobro.ua, МБФ ”Українська Біржа Благодійності".

”Дитяча надія" була заснована Київстар та МБФ "Українська Біржа Благодійності" в грудні 2018 року. Основна мета проєкту – допомогти дітям з вадами серця та онкологічними захворюваннями. За час існування ініціативи відправлено понад 330 тисяч благодійних SMS, дитячою надією стали 122 тисячіабонентів Київстар, 16 тисяч з яких налаштували регулярну пожертву та щомісяця допомагають дітям із хворобами серця та онкологічними захворюваннями. За онконапрямом зібрано майже 3,5 мільйони гривень, а середній розмір пожертви через SMS становить 15 гривень.

Всі абоненти передплаченого зв’язку Київстар мають можливість обрати напрямок допомоги (онко чи кардіо), та один з чотирьох регіонів країни (Київ, Дніпро, Львів та Одеса), в лікарні яких будуть спрямовані їхні благодійні внески. Пожертва може бути разовою, від 1 до 3000 гривень, або регулярною – 2, 5, 10, 15 та 20 гривень. Регулярна пожертва буде здійснюватися автоматично після кожного поповнення рахунку від 40 грн. Кошти, які абоненти жертвують через SMS, не обтяжуються податками - 100% пожертв перераховуються УББ на реалізацію проєкту. Звіти щодо використання коштів можна переглянути на порталі dobro.ua.

Переглянути подробиці та підтримати ініціативу можна за посиланням kyivstar.ua/charity-ubb.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій для 25,8 млн абонентів мобільного зв’язку і 1,1 млн абонентів фіксованого інтернету. Послуги 4G компанії доступні на території, де проживає 85% населення.

Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Київстар 23 роки працює в Україні і є найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.

Довідка про Українську Біржу Благодійності (платформа dobro.ua):

Українська Біржа Благодійності стала платформою dobro.ua

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