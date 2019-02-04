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Відкрито реєстрацію на премію Presszvanie

Новини » Суспільство    04.02.2019 - 15:29
Відкрито реєстрацію на премію Presszvanie
Ілюстративне фото (пресс-служба конкурса)

Подача текстів триватиме до 19 березня 2019 року

Сьогодні, 4 лютого, відкривається подача робіт 15-го сезону премії PRESSZVANIE. Взяти участь у премії можуть журналісти та редактори ділових, суспільно-політичних і lifestyle видань України, а також позаштатні журналісти, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу конкурсу.

Конкурсантам необхідно заповнити анкету премії у розділі "Реєстрація", а також подати свої найкращі тексти, які були опубліковані в українських або зарубіжних ЗМІ не раніше 2018 року. В рамках одної номінації можна подати максимум два матеріали. Мова текстів - українська чи російська.

Заповнена анкета учасника проходить модерацію: перевірку на плагіат, відповідність обраній номінації, стандартам журналістики та зазначеному періоду публікації. Якщо тексти успішно пройшли модерацію, профіль учасника схвалюється і його ім'я з'являється у списку конкурсантів.

Для подачі робіт відкриті три напрямки номінацій: "Бізнес", "Культура" і "Соціум", а також спеціальні номінації "Прорив року", "Найкращий редактор", "За внесок у розвиток журналістики".

Подача текстів триватиме до 19 березня 2019 року.

Зазначимо, PRESSZVANIE – щорічна премія для журналістів і редакторів, яка вручається з 2005 року за лідерство і професіоналізм. До складу журі премії входять медіаменеджери, редактори, продюсери та журналісти, які представляють десятки українських ЗМІ. Премія проходить під егідою громадської організації "Прессзваніє Україна", місія якої - розвивати українську журналістику.

Медіа партнери: РБК-Україна, Перша Шпальта,  Українські новини", "В сухом остатке". Партнери освітнього напрямку: Смарт-Холдинг, Метінвест, Академія ДТЄК, EPAM.

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