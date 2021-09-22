Відключений на Придніпровській ТЕС блок компенсують потужностями Криворізької станції

На підприємстві повідомили, що 22 вересня на Придніпровській ТЕС було відключено від мережі єдиний працюючий блок №9 через свищ на поверхні нагріву котла.

На станції зазначили, що енергетики станції оперативно розпочали ремонтні роботи для усунення причин збою та відновлення роботи станції. Зараз на запланованому середньому ремонті знаходиться 10-тий енергоблок.

"Відключення енергоблока №9 ДТЕК Придніпровської ТЕС не вплинуло на енергопостачання регіону. Відключення споживачів немає. Для компенсації потужностей та забезпечення стабільної роботи енергосистеми, ДТЕК Енерго планує включити корпуси блоку №5 на Криворізькій ТЕС", - зазначили на станції.

Там також запевнили, що тримають ситуацію на контролі та синхронізують свої дії з НЕК "Укренерго".