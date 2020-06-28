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Відмовившись виконувати рішення суду, НАБУ порушує Конституцію, - Голомша

Новини » Політика     28.06.2020 - 10:01
Відмовившись виконувати рішення суду, НАБУ порушує Конституцію, - Голомша
Фото: будівля НАБУ (РБК-Україна)

Заяви НАБУ про небажання виконувати рішення суду і закривати справу проти Бахматюка - є грубим порушенням Конституції

Заява НАБУ про відмову виконувати рішення суду по закриттю справи проти екс-заступника голови НБУ Олександра Писарука і бізнесмена Олега Бахматюка, що стосується надання стабілізаційного кредиту VAB банку, суперечить Конституції України. Наступним кроком повинно бути притягнення до відповідальності посадової особи, яка вчинила порушення з незаконним відкриттям справи у 2019 році.

Про це заявив колишній перший заступник Генерального прокурора України Микола Голомша в коментарі УНІАН.

"Справу закрито цілком об'єктивно. Одним розчерком пера відразу після призначення, не бачачи ні сторінки матеріалів кримінального провадження, з порушенням строків розслідування відкриває справу. Це порушення КПК і здорового глузду. За це має бути кримінальна відповідальність посадової особи, яка його учинила", - вважає Голомша.

Як повідомлялося, справу відновив вже колишній заступник генпрокурора Віталій Касько.

Позавчорашні заяви НАБУ про небажання виконувати рішення суду і закривати справу за оскарження рішення Печерського суду у Вищому антикорупційному суді Голомша вважає грубим порушенням Конституції.

"Постанова Печерського суду не підлягає оскарженню. Те, що НАБУ заявило, що не буде виконувати рішення судунабу, є порушенням статті 19 Конституції України, яка передбачає, що всі гілки влади, посадові особи діють у спосіб, визначений Конституцією та законами України. Будь-яка спроба ігнорувати або втручатися в діяльність тієї чи іншої гілки влади, є протиправною і тягне за собою відповідальність. Такі заяви є некоректними. Оскарження ж Антикорупційним судом рішення Печерського суду є незаконним і суперечить Конституції", - додає юрист.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд ухвалив рішення, яке визнало незаконним поновлення справи проти Писарука і Бахматюка, що стосується рефінансування, наданого НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року.

Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджували, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - на виплати вкладникам банку.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Олег БахматюкНАБУ
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