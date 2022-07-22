Відмова від зобов’язань в "зеленій" енергетиці підірве міжнародний імідж України, - асоціації

"Асоціації надали вичерпну аргументацію щодо наслідків, з якими може стикнутись ринок ВДЕ після зміни системи підтримки сектору, зокрема скасування діючої системи підтримки на основі "зелених" тарифів (feed-in tariff). Асоціації застерігають, що подібні примусові зміни на ринку призведуть до арбітражних позовів, порушать гарантії держави та призведуть до негативного впливу на імідж України в процесі подальшої підготовки до членства України в ЄС", - йдеться в заяві.

До того ж, зміни у підтримці виробників з ВДЕ, зокрема скасування "зеленого" тарифу, не зніме питання дефіциту коштів Гарантованого покупця, які мають бути покриті шляхом інших джерел, вважають в профільних асоціаціях.

Виробники "зеленої" енергії сподіваються, що ДП "Гарантований покупець" не стане пропонувати державним органам влади будь-які схеми чи механізми, які передбачають зміну системи підтримки сектору відновлюваної енергетики, а подальші державні ініціативи щодо внесення будь-яких змін у функціонування ринку ВДЕ будуть розглядатись із залученням виробників електроенергії з ВДЕ, профільних асоціацій та приватних інвесторів.

Нагадаємо, Україна презентувала у Лугано план будівництва 30 ГВт "зеленої" енергетики до 2032 року. Загалом інвестиції в енергетичну незалежність та "зелений" курс оцінені в 130 млрд доларів.