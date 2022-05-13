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Відмова ЕС від російських нафти і газу позбавить агресора коштів на війну, - ДТЕК

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П'ятниця 13 травня 2022 19:32
Відмова ЕС від російських нафти і газу позбавить агресора коштів на війну, - ДТЕК Фото: відмова ЕС від російських нафти і газу позбавить агресора коштів на війну (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Якщо Європа припинить купляти російські газ та нафту, то вона позбавить Росію грошей на війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі "Freedom".

"Якщо Європа припинить купляти у Росії газ, нафту, то по правді, росіяни отримають нуль у себе в бюджеті. І це зупинить війну", - сказав він.

Сахарук зазначив, що Росія отримує від продажу енергоресурсів млрд доларів на добу, при цьому на один день війни вона витрачає близько 900 млн доларів.

Також він додав, що зараз дуже вдалий час для Європи, щоб відмовитись від російських нафти та газу, тому що вже закінчилась зима, та країни зменшують споживання енергоресурсів.

"Європа саме в цей момент може перейти, є час для того, щоб законтрактувати обсяги постачання енергоносіїв з інших країн. Я думаю, що це питання часу. І Росія втратить Європу, як такого найбільшого покупця їхніх енергоресурсів, як це було минулими роками", - підсумував Сахарук.

Нагадаємо, в березні група ДТЕК, НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" запустили проєкт Stop Bloody Energy, у рамках якого вони закликають західні компанії припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері.

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