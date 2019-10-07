Відмова від 25% акцій "Мотор Січ" викреслить країну з галузі, - розслідування

Ілюстративне фото (facebook.com MotorSichAirlines)

Журналісти розібралися в ситуації навколо "Мотор Січ"

У разі відмови вступити у володіння 25% акцій "Мотор Січ" Україна не виграє, а отримує фактичну "чорну мітку" і гарантію остаточної втрати виробництва авіадвигунів. Про це пише РБК-Україна з посиланням на статтю на "Дзеркалі тижня" "Так не діставайся ж ти нікому?".

На думку автора, Україна при цьому не отримає контролю над підприємством і повністю позбудеться перспектив розвитку авіагалузі, і ринків збуту, і репутації країни, яка вітає інвестиції.

"Хто від цього виграє? Звичайно ж, конкуренти, а в першу чергу — Росія і держава КНР (в особі держкорпорації AECC). Японія і США будуть раді, що Україна не забезпечує потреби потенційного противника і не зближується з ним, а погіршує відносини (при чому треба розуміти, що це стосується не тільки галузі, а й усіх відносин в принципі)", - вважає журналіст.

"Китай як держава може і не купувати наші двигуни в достатніх обсягах — ніщо не завадить їй навіть ті потреби, які вона поки не може покрити сама, задовольнити за рахунок Росії, уряд якої добре фінансує розвиток двигунобудівних потужностей", - підсумовує автор матеріалу.

Нагадаємо, в травні 2019 року президент України Володимир Зеленський провів зустріч з послом КНР Ду Веєм, де підтвердив курс країни на розвиток співробітництва з Китаєм і зацікавленість у залученні китайських інвестицій.

Пізніше Ду Вей висловив упевненість в офіційному візиті президента України в Пекін для проведення зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном, однак при цьому не уточнив його термінів.