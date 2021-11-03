Не відходячи від принципів: сьогодні "Шахтар" спробує взяти реванш у "Реала" за розгром в ЛЧ

Сьогодні, 3 листопада, в Мадриді відбудеться матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів у групі D між місцевим "Реалом" і донецьким "Шахтарем". Після трьох турів "гірники" займають останнє місце в групі з одним очком, не забивши при цьому жодного гола.

Попри не найвдаліший виступ у нинішній кампанії "Шахтар" не має наміру відступати від своєї тактики - атакуючий стиль з акцентом на контроль м'яча. За словами наставника "гірників" Роберто Де Дзербі, саме такі матчі проти складних суперників можуть допомогти прогресувати донеччанам в їх футбольній філософії.

"Так, ми продовжуємо зі своїми принципами гри. Ми працюємо разом три-чотири місяці і прекрасно знаємо, як можемо прогресувати в майбутньому. Продовжимо показувати нашу ігрову філософію. Незалежно від того, сильний противник чи ні, для нас найголовніше - продовжувати свій шлях", - заявив головний тренер "Шахтаря".

"Гірникам", щоб сподіватися на вихід хоча б в Лігу Європи, необхідно набирати очки з" Реалом "і"Інтером". Тому для донеччан в цьому матчі практично вирішується доля участі в єврокубках.

"Ми абсолютно впевнені в тому, що робимо. Містер постарався передати нам всю потрібну інформацію, відпрацювати всю стратегію на майбутній поєдинок. Завтра ми також повинні намагатися пресингувати, як робимо це завжди, попри те що це "Реал"... найголовніше... Показати на полі все те, що було передано нам тренерами, і домогтися перемоги", - додав бразильський захисник "Шахтаря" Додо.

Важливим цей поєдинок також є і для" Реала", який у разі перемоги може істотно поліпшити шанси на вихід в плей-офф ЛЧ.

"Ми добре знаємо Шахтар. Дуже добре. Перемога в цьому матчі буде багато означати. Перемога або поразка сильно все змінює. Якщо ми програємо, це змусить нас грати на перемогу в двох наступних зустрічах. Виграємо - будемо близькі до мети, команда не матиме думок про провал на ментальному рівні", - зазначив перед матчем коуч "вершкових" Карло Анчелотті.

Орієнтовні склади

Мадридці до поєдинку проти донеччан підходять з несуттєвими кадровими втратами. Під питанням участь Діаса, Вальверде і Родріго. Точно не зіграють Бейл і Себальос.

У "гірників" з лазарету повернувся Матвієнко і Патрік. При цьому "Шахтарю" не допоможе Педріньо.

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Едер Мілітао, Алаба, Менді - Кроос, Каземіро, Модріч - Вінісіус, Бензема, Азар

"Шахтар": П'ятов - Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі - Майкон, Патрік, Антоніо - Тіте, Фернандо, Соломон

Де дивитися

Початок матчу о 19: 45 за Києвом. Транслюватися поєдинок буде на платформі MEGOGO.