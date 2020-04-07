Вітчизняна енергетика близька до катастрофи, і відповідальність за це має понести голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус. Про це написав колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та екс-голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Безконтрольний імпорт струму, що розпочався з його ініціативи, призвів до зупинки українських ТЕС, наслідком чого стало падіння попиту на українське вугілля. Водночас наближені до Геруса імпортери струму багатіють шаленими темпами. Герус і його поплічники в Міненерго й НКРЕКП намагаються втручатися в роботу енергокомпаній для того, щоб ціна на струм для застарілих феросплавних і трубних заводів була вкрай низькою. Вона зараз - найнижча в Європі (за винятком Грузії). А вони хочуть ще нижчу - щоб ці приватні підприємства мали надприбутки, а енергопідприємства (70% струму виробляють держкомпанії) були збитковими", - написав Москаль.

За його словами, внаслідок цього ситуація у вітчизняній енергетиці наближається до катастрофи. Зокрема, у державного "Енергоатому" відсутні кошти на виплату зарплат працівникам, збитки теплових електростанцій за півроку імпорту струму з Росії становлять 3,1 млрд грн, з 1 квітня у простій виведені шахти "Добропіллявугілля" і "Білозерська", а також центральна збагачувальна фабрика "Жовтнева", на яких працюють 6,5 тисяч людей, не працює шахта "Краснолиманська" з 3 тисячами працівників, борги державної компанії "Центренерго" перевищили її вартість, а держпідприємство "Гарантований покупець" фактично є банкрутом, через що підприємства відновлюваної енергетики не отримали 1 млрд грн і можуть зупинитися.

Москаль вважає, що Андрія Геруса потрібно терміново зняти з посади голови профільного парламентського комітету, як людину, яка працює проти інтересів України, та зупинити процес знищення вітчизняної енергетики.



Нагадаємо, раніше народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що Андрій Герус за півроку знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля та електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.