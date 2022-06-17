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"Відпочинемо два тижні і знову на півроку сюди", - окупант розповідає батькові про війну в Україні

Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Українські спецслужби оприлюднили чергову перехоплену телефонну розмову окупанта. Цього разу один із загарбників розповів батьку, як намагається уникнути участі в бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України.

Військовий РФ Азіз у перехопленій розмові розповідає батьку, як йому та іншим окупантам не дають забратися з території України. Перебуває в тимчасово окупованому Ізюмі. Нещодавно влаштувався на "теплу" посаду - водій КАМАЗу: "Краще на КАМАЗі тут, ніж там в окопах сидіти".

На питання щодо строків повернення пояснює, що їм сказали - ніхто додому найближчим часом не поїде.

"Там командир збирав, типу взагалі на пів року! Приїжджаємо, два тижні відпочиваємо і знову на півроку відбуваємо. Відмовну писав, у відмову йшов - зі списку прибрали. 36 людей поїхало, мене залишили - зі списку викинули. 6 "відмовників". А інші "трьохсоті". Один важкий. Там ніхто не знає про нього. На міну наїхав, ногу відірвало", - розповідає окупант.

Нагадаємо, окупанти змушують своїх дружин скаржитися в прокуратуру, щоб їх відпустили з фронту додому.

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Війна в Україні