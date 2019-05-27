"Відділ "К" СБУ - одна з найбільш ефективних структур у боротьбі з корупцією, - експерт

Вимоги західних експертів до президента Володимира Зеленського щодо посилення боротьби з корупцією та їх вимоги щодо ліквідації спецпідрозділів СБУ по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю є взаємовиключними, оскільки неможливо однією рукою боротися з корупцією в країні, а іншою ліквідувати структуру, яка бореться з корупцією ефективніше всіх інших існуючих антикорупційних органів. Таку думку висловила експерт з питань національної безпеки Ярослав Антоняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Першим призначенням, яке новообраний президент України здійснив у національній спецслужбі, стало призначення голови партії "Слуга народу" Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

"Ще не встиг зайти в робочий кабінет новий перший заступник голови СБУ Іван Баканов, як "реформатори" в черговий раз почали піднімати питання про необхідність проведення в українській спецслужбі інституційної реформи, яка позбавила б її виконання невластивих функцій. Причиною такої активізації стала заява заступника голови Представництва ЄС в Україні Анніки Вайдеманн, яка висловила думку про те, що Служба безпеки України повинна бути позбавлена нинішніх функцій у сфері "економічної і організованої злочинності", додавши, що "зазвичай це невластиві функції у західних країнах для служб безпеки", - зазначив експерт.

Він підкреслив, що саме ГУ БКОП СБУ (відділ "К") безуспішно намагалися ліквідувати протягом останніх 5 років всі так звані реформатори і антикорупціонери.

Разом з тим результати роботи спецпідрозділу СБУ по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю говорять не тільки про те, що він надзвичайно ефективний, але і про те, що Головне управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю є однією з найсильніших і найбільш професійних структурних одиниць української спецслужби, вважає Антоняк.

"Слід зазначити, що всі ці спроби зазнали краху, в тому числі, завдяки ефективній роботі спецпідрозділу СБУ під керівництвом генерал-полковника Павла Демчини, який нещодавно пішов у відставку. Дуже високі результати роботи Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю за останні 4 року експерти відзначили не тільки в Україні, але і за кордоном, зокрема, серед іноземних спецслужб і в Європейському парламенті", - підкреслив він.

На думку Антоняка, президент Зеленський, очевидно, провівши попередні консультації з фахівцями, для демонстрації прогресу і досягнення результатів у боротьбі з корупцією, прийняв вірне, по своєму, рішення, призначивши на посаду першого заступника голови СБ України - начальника ГУ БКОП надзвичайно близького йому Івана Баканова. І відразу отримав неприємний сигнал від бажаючих реформувати СБУ, які наполягають на ліквідації потужного інструменту боротьби з корупцією і організованою злочинністю, який сьогодні є в руках президента, зазначив Антоняк.

"Без сумніву, президенту Зеленському слід звернути увагу на той факт, що не лише українські "грантоїди", але і європейські консультанти лукавлять, кажучи про те, що боротьба з корупцією і організованою злочинністю - це непритаманна функція для спецслужб західних країн. Окремі спецслужби західних країн не тільки виявляють корупційні злочини і ведуть боротьбу з організованими злочинними групами, але і проводять слідство за вказаними категоріями справ", - заявив він.

Як підкреслив Антоняк, сьогодні критично необхідно зберегти підготовлений кадровий склад і оперативне ядро спецпідрозділів по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБУ.

"Немає ніяких сумнівів у тому, що команді новообраного президента доведеться попрацювати з реформою національної спецслужби для її посилення. Однак робити це повинні не "консультанти" і "антикорупціонери" без профільної освіти та досвіду роботи, які уявили себе фахівцями в такій чутливій темі, як діяльність спецслужб, а зовсім інші люди і на зовсім інших принципах", - заявив експерт.