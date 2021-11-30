Звіт ТСК по "вагнерівцям" та зміни в Податковий кодекс: що сьогодні розгляне Рада

проект постанови про проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України і становити загрозу національній безпеці України (6324),
звернення Ради до Кабміну щодо створення центрального органу виконавчої влади в сфері захисту прав дітей (6135),
законопроект про Службу військового капеланства (4626),
законопроект про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей (6104),
законопроект про антидопінгову діяльність у спорті (5099),
законопроект щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву (6302),
зміни до закону України "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб" (4487),
законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (5600).