Звіт уряду може відбутися найближчим часом, якщо буде запит, - Разумков

Звіт уряду про виконану роботу, згідно з вимогами Регламенту ВРУ, може відбутися найближчим часом. Правда, якщо на це буде запит від більшості фракцій.

Про це заявив спікер ВР Дмитро Разумков в ефірі політичного шоу " Свобода слова на ICTV ".

Однак, за його словами, на цьому тижні такий звіт вже неможливий, але може відбутися найближчим часом.

"На цьому тижні це вже неможливо буде зробити, але якщо буде запит від більшості фракцій і груп, я думаю, що на наступних пленарних засіданнях ми це зможемо зробити", - сказав Разумков.

Він також зазначив, що вже цієї п'ятниці прем'єр-міністр Денис Шмигаль звітуватиме в стінах парламенту про боротьбу з коронавірусом в Україні.

"Саме таку постанову приймала Верховна Рада України - наскільки вона виконана, що зроблено. Ми будемо чітко контролювати в рамках парламентського контролю як виконуються доручення ВР", - пояснив Разумков.