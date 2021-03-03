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Звіт ДБР та судова реформа: що сьогодні розгляне Рада

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 09:00
Звіт ДБР та судова реформа: що сьогодні розгляне Рада Фото: Рада (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні, 3 березня, народні депутати розглянуть законопроект про роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Також парламентарі заслухають звіт Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це йдеться в порядку денному ВР.

Парламент розгляне законопроект 3711-д щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, законопроекти (4201 та 4201-1) про обчислення часу в Україні (переведення годинників, - ред.)

Також у порядку денному змiн до закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", а також законопроект щодо встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Депутати розглянуть і законопроект про енергетичну ефективність, а також заслухають звіт ДБР.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав головні "хвороби" системи правосуддя в країні. Це брак суддів, надмірне навантаження на систему і проблеми з доступом до правосуддя.

Також президент України заявив про необхідність реформи Конституційного суду.

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