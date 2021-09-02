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Відбивали авіаудари за допомогою "Буків": на півдні України відбулись навчання

Автор: Марія Кучерявець

На одному з полігонів бойової підготовки, що на півдні України, військові провели навчання з протиповітряної оборони. Під час тренувань солдати відбивали авіаудари умовного противника із залучення ЗКР "Бук" та "Оса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування об'єднаних сил ЗС України.

"Під час тренування зенітно-ракетні комплекси "Бук", "Оса" та С-300 відпрацювали низку завдань із протиповітряного прикриття угрупування військ та важливих об’єктів інфраструктури в режимі максимально наближеному до бойового", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що навчання мали на меті підвищити злагодженість в роботі бойових розрахунків.

Так, в ході практичної фази навчань, військові відпрацювали засоби наведення на цілі повітряного противника, тренувалися завдавати ворогу вогонь у відповідь, а також навчалися прикривати важливі державні об’єкти.

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