У звільнених областях України поступово відновлюється інфраструктура, - Кубраков

За словами Кубракова, разом зі стартом відновлення інфраструктури ліквідовуються також і наслідки бойових дій - розбираються завали будинків, прибираються повалені дерева та спалені машини.

"Уже завтра приступаємо до роботи на трасі М-01 Київ - Чернігів. Це критично важливий логістичний маршрут. Також тримаємо контакт з головою Чернігівської ОВА В'ячеславом Чаусом для організації прибирання міст та сіл області", - наголосив він.

Тим часом у Київській області вже розчищено 29 кілометрів траси М-06 Київ-Чоп, а також проводиться робота з благоустрою міста-героя Ірпеня.

"Продовжуються роботи з прибирання Ірпеня - 16 км вулиць вже також розчищено. Також ми облаштовуємо тимчасові дороги поруч з тимчасовими переправами, які забезпечать сполучення міст-супутників зі столицею. Наразі влаштовуються насипи поруч з переправами у Стоянці та Ірпені", - повідомив міністр.

Активні роботи проводяться також у Сумській області. Зокрема, продовжується прибирання маршруту Н-12 Суми-Полтава. У планах розпочати прибирання міста Тростянець та інших доріг області.

"Нагадаю, що саме у цьому місці знаходиться Тростянецька шоколадна фабрика - системоутворююче виробництво, яке забезпечує близько 1100 робочих місць в Україні. Ми підтримуємо контакт з керівництвом Mondelez (компанією-власником підприємства), - і будемо робити все можливе зі свого боку для того, щоб фабрика працювала на повну потужність, створювала робочі місця і сплачувала податки", - підкреслив Кубраков.

Очільник Мінінфраструктури також запевнив, що всі зусилля будуть направлені на забезпечення роботи економіки, яка, своєю чергою, допомагатиме обороні України. Наразі робляться перші кроки перед масштабною відбудовою міст.