Звільнені з російського полону кораблі до літа вийдуть в море, - Воронченко

До початку літа 2020 року повернуті Росією українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", знову вийдуть у море в складі Військово-морських сил України. Про це заявив командувач Військово-морських сил України адмірал Ігор Воронченко, передає "Радіо Свобода".

За його словами, зараз оформлені всі документи на постановку їх на ремонт.

"Ми склали перелік майна, яке було викрадене і зняте, передали його слідчим органам. Була балістична експертиза щодо обстрілу "Бердянська". Росіяни навіть не прибрали осколки снарядів. Зараз очікуємо приїзд адвокатів, які представляють Україну в міжнародних судах. Буде ще раз огляд катерів і буксира "Яни Капу", і наприкінці наступного тижня катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир підуть на плановий ремонт", – повідомив Воронченко.

Нагадаємо, російська армія захопила українські кораблі, коли вони намагалися пройти Керченську протоку. В ході захоплення кілька членів екіпажів отримали поранення, всіх моряків спочатку доставили до окупованої Керчі, потім до Сімферополя, де "місцевий суд" взяв їх під варту за нібито порушення російського кордону. Наступного дня Україна запровадила військовий стан у ряді областей, яке тривало протягом місяця.

Українські моряки були звільнені в ході обміну полоненими у вересні 2019 року.