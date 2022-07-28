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Звільнення Херсона деморалізує російське суспільство, - Подоляк

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Звільнення українськими силами окупованого Херсона має змінити психологію війни та деморалізувати російське суспільство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Для того, щоб вести ефективну контрнаступальну війну, нам потрібні успіхи. Деблокада Херсона, наприклад, істотно змінить психологію війни. Тобто ми доведемо і для наших людей, що ми можемо не тільки ефективно оборонятися, а й контрнаступати, деблокувати свою територію. Це важливо психологічно. І так само саме це буде потужним деморалізуючим фактором для російського суспільства, вони зрозуміють, що вся ця пропаганда перестає взагалі говорити хоча б частину правди... І тому ми маємо це зробити", - зазначив він.

Він підкреслив, що звільнення Херсона також стане важливим сигналом для українців на окупованих територіях.

"Буде ейфорія, яка дозволить ще більше ефективно вести роботу проти окупанта на тих територіях, яка ще буде окупована", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американські аналітики прогнозують терміни звільнення Херсона від російських окупантів до кінця вересня.

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