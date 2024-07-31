Освежаем машину: что можно улучшить в салоне авто

Поменять машину – процесс небыстрый и недешевый, а вот поменять что-то в машине – дело более реальное. При том что результат часто можно получить схожий. Чтобы подтянуть свой автомобиль до более высокого уровня, можно начать именно с интерьера.

О том, что можно улучшить в салоне авто без ущерба для безопасности и больших затрат, читайте в материале РБК-Украина .

Опираясь на опыт профессиональных инсталляторов, можно сказать, что именно в салоне машины больше всего резервов для ее обновления и усовершенствования. И с точки зрения безопасности и законодательства в интерьере все тоже наиболее адекватно.

Что можно улучшить в салоне

Если не говорить о радикальной перестройке интерьера типа замены торпедо или всей обивки, апгрейд в жилой зоне авто чаще всего развивается в двух направлениях. В модели относительно старших поколений владелец пытается "начинить" салон более современным оборудованием, а когда авто само по себе молодое, его желают поднять до уровня более полных комплектаций.

Кресла

Заменяют в первую очередь передние кресла, чаще всего – ради большого количества регулировок, кожаной обивки, принудительной вентиляции, встроенного массажера и подогрева. Однако нужно быть готовым привлечь мастеров-профессионалов: сварщика, который переделает крепеж к полу (если кресла от совершенно другой модели), и электричество, которое подключит оборудование новых сидений к проводке и кнопкам управления машины.

Оборудование

Ко многим популярным у нас моделям можно подобрать дополнительные системы комфорта от ее топовых комплектаций. У многих марок есть возможность добавить к недорогой сначала машине целый перечень простого и сложного оборудования – от элементарных потолочных светильников до руля с подогревом и мультимедиа с GPS-навигатором. Особенно хорошо, когда в подобных случаях вмешательство в штатные системы получается минимальным.

Приятные мелочи

Интернет предлагает множество аксессуаров для повышения комфортности салона. Да, качество многих может быть сомнительным, но немало и действительно достойных внимания: держатель для смартфона, кожаная обивка руля, подлокотник с удобным боксом, дополнительные розетки 12 вольт и USB-порты, подсветка пола или зоны выхода за машины и т.д. Обратите внимание, что часто эти устройства рассчитаны на самостоятельную установку.

Акустический комфорт

Во многих современных – и вполне уважаемых – моделях акустический комфорт оставляет желать лучшего. Между тем, действенный способ улучшить комфорт в салоне – использовать дополнительные шумо- и виброизоляционные материалы. Правда, для этого придется полностью разобрать обивку полов, дверей и кик-панелей. И если машина более или менее высокого класса, к этому лучше привлечь опытного специалиста, который поможет обойтись без сломанного пластика и потерянных пистонов. И перед нанесением "шумки" позаботьтесь о том, чтобы под ней не осталось очагов коррозии.

Мультимедиа и музыка

На бюджетных машинах, как минимум, можно заменить штатные динамики акустикой с лучшими характеристиками – более широким диапазоном воспроизводимых частот, ярко окрашенным звучанием. Ведь часто родные "заводские" громкоговорители, даже в машинах уважаемых марок, разочаровывают "серым", невнятным звучанием. С другой стороны, их отличает долговечность, чего нельзя сказать о части динамиков, продаваемых как дополнительное оборудование. И учтите, что для полной реализации возможностей продвинутой акустики ее следует монтировать на массивные подиумы, желательно деревянные.

Кратко

С точки зрения профессиональных автомобильных инженеров любой тюнинг – рискованное вмешательство в конструкцию автомобиля, которое снижает его надежность и уровень пассивной безопасности. Почти всегда так оно и есть, и интерьер не исключение: в оборудовании и отделке салона много мелочей, работа с которыми требует знаний и навыков. Поэтому прежде чем браться за усовершенствование чего-нибудь в салоне самому или поручать это посторонним мастерам, оцените заранее, удастся ли сделать все так же хорошо, как это было сделано автопроизводителем. Если будут сомнения, ищите исполнителей с большим опытом и хорошими рекомендациями.