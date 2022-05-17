ru ua
Вт, 17 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В'язні на фронті. У Мін'юсті відповіли, чи повернуть їх назад до тюрем

Новость на русском →
Київ, Вівторок 17 травня 2022 11:39
В'язні на фронті. У Мін'юсті відповіли, чи повернуть їх назад до тюрем Фото: міністр юстиції Денис Малюська (Виталий Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні вже було три хвилі помилувань під час яких було звільнено 363 людини, які зголосилися йти на фронт. У Міністерстві юстиції заявляють, повертати їх назад до тюрем не збираються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра юстиції Дениса Малюськи в ефірі телемарафону.

"363 особи були звільнені з місць позбавлення волі. Такому звільненню передувала тривала процедура оцінки. Ми випускали лише тих, де переконалися, що такі особи не становлять небезпеку для суспільства і там, де дійсно була можливість залучити їх в обороні нашої держави", - сказав Малюська.

При цьому, за його словами, не обійшлося і без курйозів.

"Декілька осіб, які написали заяви на помилування та хотіли піти на фронт, коли вийшли і побачили бусик тероборони, який за ними приїхав, - одразу передумали", - розповів Малюська.

Він зазначив, це були одиничні випадки - всі інші опинилися у рядах ЗСУ або територіальної оборони і захищають нашу державу.

"Єдине що - у нас немає дамоклового меча над їхньою головою, якщо раптом війна закінчується чи строк контракту - то ви повернетеся до в'язниці. Як правило, це стосувалося тих осіб, строк відбування покарання яких був на завершальному етапі. Тому повертати їх назад немає сенсу, оскільки вони точно втратили суспільну небезпеку", - пояснив міністр.

Він також додав, що наразі потреби у четвертій хвилі помилування немає, оскільки таких запитів від ЗСУ не надходило.

Нагадаємо, с 24 лютого президент України Володимир Зеленський підписав три укази про помилування, завдяки яким 363 засуджених вступили до ВСУ і стали на захист України.

Клопотання про бажання служити й зараз продовжують надходити від засуджених.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство юстиції України Денис Малюська
NEWS
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
DAILY
"Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси
Владислав Красінський, Ростислав Шаправський "Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси