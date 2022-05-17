В'язні на фронті. У Мін'юсті відповіли, чи повернуть їх назад до тюрем

В Україні вже було три хвилі помилувань під час яких було звільнено 363 людини, які зголосилися йти на фронт. У Міністерстві юстиції заявляють, повертати їх назад до тюрем не збираються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра юстиції Дениса Малюськи в ефірі телемарафону.

"363 особи були звільнені з місць позбавлення волі. Такому звільненню передувала тривала процедура оцінки. Ми випускали лише тих, де переконалися, що такі особи не становлять небезпеку для суспільства і там, де дійсно була можливість залучити їх в обороні нашої держави", - сказав Малюська.

При цьому, за його словами, не обійшлося і без курйозів.

"Декілька осіб, які написали заяви на помилування та хотіли піти на фронт, коли вийшли і побачили бусик тероборони, який за ними приїхав, - одразу передумали", - розповів Малюська.

Він зазначив, це були одиничні випадки - всі інші опинилися у рядах ЗСУ або територіальної оборони і захищають нашу державу.

"Єдине що - у нас немає дамоклового меча над їхньою головою, якщо раптом війна закінчується чи строк контракту - то ви повернетеся до в'язниці. Як правило, це стосувалося тих осіб, строк відбування покарання яких був на завершальному етапі. Тому повертати їх назад немає сенсу, оскільки вони точно втратили суспільну небезпеку", - пояснив міністр.

Він також додав, що наразі потреби у четвертій хвилі помилування немає, оскільки таких запитів від ЗСУ не надходило.

Нагадаємо, с 24 лютого президент України Володимир Зеленський підписав три укази про помилування, завдяки яким 363 засуджених вступили до ВСУ і стали на захист України.

Клопотання про бажання служити й зараз продовжують надходити від засуджених.

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