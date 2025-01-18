В ОСГВ "Хортица" опровергли информацию, что россияне якобы зашли в Покровск

Военные отметили, что оперативная обстановка на Покровском направлении действительно остается наиболее сложной на линии соприкосновения. Однако бои продолжаются на подступах к агломерации, а Силы обороны в свою очередь противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

В то же время информация о присутствии противника в Покровске - не соответствует действительности.

В ОСУВ "Хортица" добавили, что через официальные информационные каналы предоставляются только проверенные и взвешенные данные о боевых действиях и оперативной ситуации на каждом направлении фронта, которые постоянно уточняются и предоставляются для информирования общества.

"Любая эмоциональная интерпретация такой информации и распространение сообщений, которые тем или иным образом могут поощрить противника к осложнению ситуации на определенном участке фронта, являются действиями в пользу врага. Убедительно просим пользоваться проверенной информацией, сдерживать эмоции и поддерживать Вооруженные Силы Украины", - призвали военные.