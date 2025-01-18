RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

В ОСГВ "Хортица" опровергли информацию, что россияне якобы зашли в Покровск

Фото: бои продолжаются на подступах к агломерации (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В пятницу вечером, 17 января, в некоторых медиа и в соцсетях распространялась информация, что российские оккупанты якобы присутствуют в Покровске. Однако эти данные не соответствуют действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал ОСУВ "Хортица".

Военные отметили, что оперативная обстановка на Покровском направлении действительно остается наиболее сложной на линии соприкосновения. Однако бои продолжаются на подступах к агломерации, а Силы обороны в свою очередь противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

В то же время информация о присутствии противника в Покровске - не соответствует действительности.

В ОСУВ "Хортица" добавили, что через официальные информационные каналы предоставляются только проверенные и взвешенные данные о боевых действиях и оперативной ситуации на каждом направлении фронта, которые постоянно уточняются и предоставляются для информирования общества.

"Любая эмоциональная интерпретация такой информации и распространение сообщений, которые тем или иным образом могут поощрить противника к осложнению ситуации на определенном участке фронта, являются действиями в пользу врага. Убедительно просим пользоваться проверенной информацией, сдерживать эмоции и поддерживать Вооруженные Силы Украины", - призвали военные.

Напомним, что по состоянию на 22:00, 17 января, на фронте состоялось 155 боевых действий. Больше всего враг давил на Покровском направлении. К вечеру там произошло 64 попытки атак, 49 из которых ВСУ отбили, а 15 боев еще продолжались.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПокровскВойна в Украине