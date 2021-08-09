"Наше спільне завдання зробити цей легендарний острів символом сучасної безбар'єрності в України. Все, що зараз робиться, все виконується з урахуванням побажань та зауважень саме таких людей. Острів Хортиця, де буде збережено всю історико-культурну спадщину, стає сучасним та комфортним простором для всіх", - заявила Олена Зеленська.

Відродження Хортиці - ініціатива президента Володимира Зеленського, яка перебуває в пріоритетній зоні відповідальності заступника керівника Офісу президента та координатора програми "Велике будівництво" Кирила Тимошенка.

Партнером проекту виступає група "Метінвест", яка забезпечує супровід ініціатив від зародження ідеї до розробки концепції перетворень, згідно з якою наразі триває будівництво.

Проект передбачає втілення низки безбар'єрних рішень. Наприклад, для людей з порушеннями зору будуть встановлені тактильні елементи, запроваджено аудіогід. Планується проводити екскурсії з сурдоперекладом.

Стежка на пагорб з оглядовим майданчиком вже побудована під кутом 5%, що відповідає нормам ДБН з доступності. Також відповідно до норм, на кожні 0,8 м висоти тут облаштовані зони, де можна перепочити.

"На острові Хортиця будуть втілені такі рішення доступності, яких немає ніде в країні. Острів стане взірцем для наслідування, елементи безбар’єрності будуть зібрані в одному місці. Це буде видимий і відчутний ефект, який дасть право позиціонувати острів як "повністю безбар’єрний". Насамперед, це будуть доступні маршрути, продумані місця відпочинку, уважний персонал. Безбар’єрність буде скрізь: від стоянки до музею. Наприклад, новий музей відповідатиме усім нормам фізичної доступності та враховуватиме потреби аудиторії з ментальними порушеннями", - повідомила куратор культурних проєктів Вероніка Селега.

​Група "Метінвест" також стала ініціатором створення бренду острова Хортиця. Як запевняє директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталя Ємченко, сучасна айдентика є важливим елементом доступності та безбар'єрності. Острів Хортиця готується спілкуватися з відвідувачами зрозумілою візуальною мовою.

"Все, що відбувається у 2021 році - це старт. Завдання першого етапу перетворень - задати темп, створити символ трансформації, створити нову візуальну мову. Зробити острів Хортиця актуальним, модним, цікавим. Зробити це місце живими, наповнити його життям. Потенціал величезний, не тільки регіональний, всеукраїнський, а й міжнародний. Все це - розробка концепції розвитку острова Хортиця, створення нового брендингу - для групи "Метінвест" є важливим елементом соціальної відповідальності в державно-приватному партнерстві відродження Хортиці", - додає Ємченко.

​Перша леді висловила впевненість, що облаштування елементів доступності на острові зробить його першим безбар’єрним туристичним об'єктом в Україні.

"Безбар'єрність острова Хортиця - це великий комплекс заходів, де все має працювати. Від айдентики до звичайних вказівників. Все має бути зрозумілім та комфортним. І саме цим шляхом тривають перетворення на острові Хортиця - ми всі в цьому сьогодні переконалися. Де, як не на Хортиці, створювати безбар'єрний зручний простір для всіх і кожного? Люди хочуть сюди потрапити, людей сюди притягує. Адже острів Хортиця - це дійсно місто української сили. Насправді величним воно зможе стати лише тоді, коли ця велика сила та невичерпна енергія будуть доступні для всіх без виключення. Філософія безбар'єрності Хортиці в тому, аби ділитися своєю силою з усіма - завжди, легко, скрізь", - впевнена Зеленська.