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Обережно міни. У МВС розповіли, в яких регіонах ще небезпечно купатися у водоймах

Фото: заміновані водойми (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Більшість водойм Київської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей - все ще небезпечні. Цих регіонів чекає тривале розмінування.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір всеукраїнського телемарафону.

При цьому глава МВС зазначив, що безпеку водойм напередодні спекотного сезону визначає місцева влада, після огляду ДСНС.

"Там де були бойові дії - це буде довге розмінування. Для цього потрібне спеціальне обладнання, якого у нас надзвичайно мало", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що західні партнери вже найближчим часом можуть надати українським саперам підводні дрони для розмінування водойм.

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