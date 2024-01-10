У Остина рак. Что известно о тайной госпитализации главы Пентагона и как реагируют в США

У министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина диагностировали рак простаты. Из-за осложнений после операции глава Пентагона был госпитализирован, но несколько дней эту информацию скрывали от общественности и непосредственно от Белого дома и президента Джо Байдена, что вызвало серьезную политическую реакцию.
Что известно о "тайной" госпитализации Остина и как у Байдена на это реагируют - читайте в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались: пресс-служба Пентагона, Белого дома, CNN, Politico, "Голос Америки", The Hill, The Wall Street Journal, Reuters.
Как сообщили представители Национального военного центра Уолтера Рида, где лечится министр обороны США, 22 декабря Ллойду Остину сделали "минимально инвазивную процедуру" в рамках лечения опухоли простаты, но в результате операции у него возникли осложнения.
Врачи добавили, что после операции Остин возобновился и вернулся домой на следующее утро. По их словам, рак простаты обнаружили на ранней стадии, и прогнозы по выздоровлению "отличны".
Впрочем, уже 1 января глава Пентагона был повторно госпитализирован из-за осложнений, вызванных инфекцией мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости. Затем его перевели в отделение интенсивной терапии.
Как выяснилось, о госпитализации министра обороны США сразу не сообщили даже американский президент Джо Байден и заместители главы Пентагона, который обычно ожидается от должностных лиц на высших правительственных должностях в США. В частности, Белый дом получил информацию от Пентагона с задержкой в 3 дня.
Это вызвало критику оборонного ведомства относительно того, как министр обороны мог так долго не выполнять свои обязанности без ведома старших членов администрации.
Так, 4 января руководитель аппарата Остина известил советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана о госпитализации министра. Сначала спикер Пентагона генерал-майор Пэт Райдер сообщал, что руководитель штаба Остина болел гриппом, из-за чего уведомление было сделано с задержкой.
На вопрос, почему Остин не сообщил, что у него диагностирован рак, Райдер сказал, что ситуация "глубоко личная".
"Он (Остин - ред.) больше не находится в отделении интенсивной терапии, а выздоравливает в более уединенном помещении больницы. Он продолжает чувствовать дискомфорт, но прогноз благоприятный", - заявил чиновник.
Он отметил, что пока нет конкретной даты выписки Остина из больницы.
По словам спикера Пентагона, после госпитализации Остин прошел тестирование и оценку, а уже 2 января определенные полномочия передали его заместителю Кэтлин Хикс.
Так, спикер рассказал, что сотрудников Остина и Хикс сообщили о передаче полномочий. Он отметил, что это произошло из-за электронного оповещения.
Уже во второй половине дня 4 января заместитель министра и руководитель аппарата министра обороны немедленно принялись за подготовку публичного заявления и обращение в Конгресс. Однако в тот же день они были проинформированы, что министр готовится восстановить полную связь и соответствующие оперативные обязанности в пятницу, 5 января.
"В настоящее время министр остается госпитализированным в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, он выздоравливает и находится в хорошем состоянии", - отметил Райдер.
Министр обороны США имеет полный доступ к оперативной информации и может отдавать необходимые приказы средствами защищенной связи.
Заметим, что критики в СМИ и некоторые американские законодатели были недовольны тем, что не сразу было доложено о госпитализации главы Пентагона. Они призвали пересмотреть процедуры по сообщению администрации и общественности, если высокие представители администрации не могут выполнять свои обязанности.
В заявлении, обнародованном позже, сам министр обороны США сказал, что "с нетерпением ждет ближайшего возвращения в Пентагон", и понимает обеспокоенность СМИ относительно прозрачности, и признает, что "мог бы лучше работать, обеспечивая, информированность общественности должным образом".
"Но важно сказать: это была моя медицинская процедура, и я беру полную ответственность за свои решения по ее разглашению", - подчеркнул Остин.
Несмотря на первые данные от спикера Пентагона Райдера, издание The Wall Street Journal написало, что министр обороны США лечится от осложнений, вызванных раком простаты.
Кроме того, 9 января в Пентагоне также сообщили журналистам, что Остин проходит госпитализацию по поводу лечения рака простаты. Ведомство распространило заявление медиков, которые подчеркнули, что в настоящее время состояние министра улучшается, но оно и сейчас находится в больнице.
"Он продолжает прогрессировать, и мы ожидаем полного выздоровления, хотя это может быть медленным процессом", - говорится в заявлении врачей.
При этом, как пишет Reuters, президент США до 9 января не знал, что у министра обороны Ллойда Остина был обнаружен рак простаты.
"Никто в Белом доме не знал, что секретарь Остин болен раком предстательной железы до сегодняшнего утра (заявление было опубликовано во вторник - ред.), и президент был проинформирован сразу после этого", - заявил глава Белого дома Джон Кирби.
Республиканцы, включая бывшего президента США Дональда Трампа, восприняли инцидент с задержкой сообщений о госпитализации как "доказательство неисполнения обязанностей Остином".
Между тем в Белом доме заявили, что президент США не намерен увольнять Ллойда Остина после того, как тот в течение нескольких дней не сообщал публично, что его госпитализировали, и не предоставлял информации о болезни.
"Нет других планов кроме тех, чтобы министр Остин остался в должности", - сказал журналистам Кирби, но добавил, что такая коммуникация не является "оптимальной".
В последний раз Остин и Байден в последний раз разговаривали в субботу. Как пишет WSJ, оба раза, когда глава Пентагона попадал в больницу, он отказывался информировать Белый дом и передавал полномочия по управлению Пентагоном своему заместителю.
В свою очередь, представители Пентагона заявили, что госпитализация Остина не помешала операциям за рубежом и что национальная безопасность США не была под угрозой.
Напомним, что с 2020 года по назначению президента США Ллойд Остин находится в должности министра обороны Соединенных Штатов Америки. Четырехзвездочный генерал в отставке стал первым в истории афроамериканцем, возглавившим Пентагон. До этого он с 2013 года занимал пост командующего Центральным Командованием ВС США.
Заметим, что Остин является важной фигурой, от которой зависит помощь Украины от главного нашего союзника - США. В частности, он председательствует на заседаниях Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", где союзники принимают важные решения по выделению военной поддержки Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.