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Остин надеется, что учения украинцев на F-16 начнутся в ближайшие недели

Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Учения украинских пилотов на истребителях F-16 могут начаться уже в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина на заседании "Рамштайна".

"На прошлой неделе президент Байден объявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать совместные усилия с нашими союзниками и партнерами по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16. Мы надеемся, что эти учения начнутся в ближайшие недели", - сказал он.

По словам Остина, учения будут способствовать дальнейшему укреплению и усовершенствованию возможностей украинских Воздушных сил в долгосрочной перспективе. Вдобавок это дополнит краткосрочные и среднесрочные соглашения по безопасности.

Глава Пентагона добавил, что новые совместные усилия посылают мощное сообщение о единстве союзников и долгосрочной приверженности самообороне Украины.

Заседание 12-го "Рамштайна"

На сегодняшнем заседании Контактной группы по обороне Украины союзники должны согласовать дальнейшую помощь Украине. В фокусе внимания будет усиление ПВО, обеспечение военных боеприпасами, а также передача истребителей F-16 и обучение пилотов.

F-16 для Украины

Отметим, что Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине F-16.

Причем учения украинских пилотов готовы проводить ряд стран, включая Польшу, Британию и Данию.

Украина хочет получить именно истребители F-16, поскольку они могут выполнять боевые задания в тылу и передовой, а также прикрывать небо как ПВО.

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