Остин заявил о коалиции возможностей, которая будет защищать Украину десятилетиями

Во время заседания "Рамштайн" обсуждали потребности Украины на будущие десятилетия. Речь идет о коалиции возможностей, которая поможет обеспечить будущее страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина во время брифинга в рамках итогов заседания "Рамштайна".
"Мы сейчас говорим о потребностях Украины на будущие десятилетия, чтобы давать отпор агрессии. Мы говорим о так называемой коалиции возможностей, чтобы сделать нашу помощь более стабильной и обеспечить будущее Украины", - заявил министр.
Как отметил Остин, элементы коалиции уже сформированы, в частности:
"США также в ближайшее время присоединятся к нескольким другим коалициям", - добавил министр.
"Раммштайн-16"
Сегодня, 11 октября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдет очередная встреча в формате Рамштайн по обороне Украины. В частности, в этот же день ожидается встреча Совета Украина-НАТО.
Остальные итоги заседания
Сегодня президент Владимир Зеленский поднимал вопросы дополнительных систем ПВО и боеприпасов для артиллерии. Штаты считают это приоритетом при оказании помощи.
Как отметил глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун, украинские воины решительно настроены на продолжение контрнаступательных действий в зимний период, несмотря на усложнение погодных условий.
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