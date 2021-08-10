Залишив Facebook позаду: TikTok став найпопулярнішим додатком у світі

Найімовірніше те, що саме самоізоляція через пандемію коронавірусу позитивно вплинула на збільшення завантажень додатку, оскільки TikTok став популярним не лише серед підлітків, але і навіть серед літніх людей.

Важливу роль відіграло й те, що Сполучені Штати Америки припинили переслідувати соціальну мережу, а це, зі свого боку, збільшило кількість завантажень серед американських користувачів.

Фото: TikTok став найпопулярнішим додатком у світі (Nikkei Asia)