Последняя возможность. Регистрация на НМТ-2025 заканчивается сегодня

Сегодня, 3 апреля, подходит к концу основной период регистрации для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2025 году. Поэтому потенциальным абитуриентам лучше не медлить и успеть зарегистрироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Как успеть зарегистрироваться на НМТ

Украинцам рассказали, что для того, чтобы зарегистрироваться на НМТ, сначала необходимо создать персональный кабинет на сайте УЦОКО (с помощью специального сервиса).

После этого нужно выполнить в нем ряд действий:

указать регистрационные данные;

указать из предложенных перечней учебный предмет на выбор;

указать населенный пункт в Украине или за границей, где участник планирует находиться в дни проведения НМТ;

указать язык сдачи предметов сертификационной работы;

загрузить сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов (их перечень программа определит автоматически - в соответствии со способом создания персонального кабинета и внесенных регистрационных данных);

подтвердить желание принять участие в НМТ и отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценивания качества образования (нажав на соответствующую кнопку в сервисе).

Важно, что абитуриент обязательно должен нажать на кнопку "Отправить на обработку" - чтобы региональный центр оценивания качества образования мог обработать внесенную информацию.

Иначе человек не будет зарегистрирован для участия в НМТ.

Что делать после подачи данных на обработку

В УЦОКО сообщили, что по результатам обработки регистрационных документов абитуриент/поступающая получит в персональном кабинете сообщение:

или об успешной регистрации и возможности сформировать сертификат НМТ 2025 года;

или о необходимости в доработке предоставленной им/ней информации и/или копий документов.

Исходя из этого, после отправки документов на обработку украинцам советуют заглядывать в персональный кабинет, "чтобы не пропустить важного сообщения".

В завершение в УЦОКО отметили, что исправить ошибки и повторно отправить копии документов на проверку в региональный центр оценивания качества образования можно до 8 апреля включительно.

"Если же абитуриент/поступающая не устранит недостатки, на которые по результатам обработки информации и регистрационных документов указал региональный центр оценивания качества образования, - ему/ей будет отказано в регистрации для участия в НМТ", - подытожили в учреждении.